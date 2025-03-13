Необходимо взять под контроль Сумскую область и соседние территории вплоть до Приднестровья для создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

С таким предложением выступил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Мы должны и Сумскую область взять, и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть, почему бы нет?» — заявил Алаудинов в эфире «России 24». Он добавил, что это необходимо для защиты от противника и обеспечения спокойствия населения.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания зоны безопасности вдоль государственной границы во время совещания в командном пункте курской группировки. Это предложение прозвучало после доклада об успехах ВС РФ в Курской области.

Киев начал принудительную эвакуацию жителей из Сумской области

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 86% территории Курской области, что составляет более 1,1 тысячи квадратных километров. Он отметил, что целью Киева было создать стратегический плацдарм в этом регионе, чтобы отвлечь российские силы от Донбасса, но эти планы не удались. Также стало известно, что на некоторых участках границы российские военные продвинулись в Сумской области, передает «Национальная служба новостей».