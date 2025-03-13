Трамп поручил подготовить план захвата Панамского канала

Президент США Дональд Трамп поручил военному командованию страны подготовить несколько планов по захвату Панамского канала. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщает издание, Белый дом намерен получить несколько планов, которые варьируются от наращивания партнерства с панамскими военными до вооруженного захвата территории. При этом собеседники издания подчеркнули, что применение военной силы будет зависеть от того, насколько власти Панамского канала будут готовы сотрудничать с Вашингтоном.

«Чиновники предупредили, что вторжение США в Панаму маловероятно и будет серьезно рассматриваться только в том случае, если более масштабное американское военное присутствие в Панаме не приведет к достижению цели президента Дональда Трампа по возвращению водного пути, заявили чиновники», — сообщает издание.

В начале марта Трамп заявил о намерении США восстановить контроль над Панамским каналом.