Путин оценил готовность Украины к прекращению огня
С учетом ситуации на фронте Украина должна была попросить о прекращении огня гораздо раньше. Готовность Киева к остановке боевых действий оценил в ходе совместного российско-белорусского брифинга президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле», — заявил глава государства.