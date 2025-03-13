Путин: Ситуация в Курской области полностью под контролем РФ
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко рассказал о ситуации в Курской области.
По его словам, "группировка ВСУ находится в полной изоляции".
"Огневой контроль, управление украинскими войсками внутри этой зоны полностью утрачено", - заявил президент РФ. "Если на первых этапах украинские военнослужащие пытались выходить оттуда большими группами, теперь это невозможно - они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, по два-три человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем", - уточнил он.
Техника, добавил президент, противником брошена полностью и вывести ее уже невозможно.
"Это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть", - заявил Путин.