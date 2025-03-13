Путин: ситуация в Курской области полностью под контролем РФ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко рассказал о ситуации в Курской области.

По его словам, "группировка ВСУ находится в полной изоляции".

"Огневой контроль, управление украинскими войсками внутри этой зоны полностью утрачено", - заявил президент РФ. "Если на первых этапах украинские военнослужащие пытались выходить оттуда большими группами, теперь это невозможно - они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, по два-три человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем", - уточнил он.

Техника, добавил президент, противником брошена полностью и вывести ее уже невозможно.