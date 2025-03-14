Боец «Ахмата» удивился надписи «убирайтесь из Чечни» в Судже
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили на стене в освобожденной Судже надпись «убирайтесь из Чечни», которую с удивлением обнаружил боец спецназа «Ахмат». Об этом в пятницу, 14 марта, сообщил Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo.
По словам журналиста, украинские военнослужащие попытались сделать из оккупированного города «витрину русского сепаратизма», однако добиться этого им не удалось. Армия противника также оставила после себя множество разбитых автомобилей и разрушенных домов. Кроме того, ВСУ все еще обстреливают западную часть населенного пункта.
— Противник пытается встать в оборону, но темп, который набрали наши войска, отодвигает ВСУ все ближе к границе с Сумской областью, — говорится в публикации.
Солдаты срочной службы, которые были освобождены из лагеря ВСУ в Судже, стали свидетелями того, как вражеские бойцы казнили российских контрактников. При этом украинские солдаты оккупированной части Курской области не щадили даже мирных жителей. Так, бойцы ВСУ в селе Казачья Локня специально переехали на автомобиле местную жительницу, которая шла в магазин за молоком, после чего бросили ее тело к ближайшему дому.