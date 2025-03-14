Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили на стене в освобожденной Судже надпись «убирайтесь из Чечни», которую с удивлением обнаружил боец спецназа «Ахмат». Об этом в пятницу, 14 марта, сообщил Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo.

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По словам журналиста, украинские военнослужащие попытались сделать из оккупированного города «витрину русского сепаратизма», однако добиться этого им не удалось. Армия противника также оставила после себя множество разбитых автомобилей и разрушенных домов. Кроме того, ВСУ все еще обстреливают западную часть населенного пункта.

— Противник пытается встать в оборону, но темп, который набрали наши войска, отодвигает ВСУ все ближе к границе с Сумской областью, — говорится в публикации.

Солдаты срочной службы, которые были освобождены из лагеря ВСУ в Судже, стали свидетелями того, как вражеские бойцы казнили российских контрактников. При этом украинские солдаты оккупированной части Курской области не щадили даже мирных жителей. Так, бойцы ВСУ в селе Казачья Локня специально переехали на автомобиле местную жительницу, которая шла в магазин за молоком, после чего бросили ее тело к ближайшему дому.