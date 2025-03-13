Пентагон хочет разрешить американским военным вести себя агрессивнее

Глава Пентагона Пит Хегсет хочет разрешить американским военным вести себя агрессивнее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Как сообщает издание, Хегсет планирует реорганизовать систему военной юриспруденции в США. Главными изменениями, по информации источника, станет реформа ограничений для американских солдат в боевых ситуациях. В частности, изменения могут затронуть интерпретацию правил ведения боевых действий, благодаря которым военные из США смогут использовать «более агрессивные тактики» на поле боя.

Помимо этого, в планы Хегсета также входит переподготовка военных юристов — после нее юристы будут применять «более мягкий подход» при обвинении американских солдат в военных преступлениях. Как утверждает издание, все эти изменения связаны с тем, что Хегсет считает текущие правила военной юриспруденции США «слишком строгими».

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