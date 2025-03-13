Швеция направит Украине 18 артиллерийских установок Archer

Швеция поставит Украине 18 многоцелевых самоходных артиллерийских установок Archer и 5 контрбатарейных радиолокационных систем Arthur. Об этом было объявлено на пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном.

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"Украина остро нуждается в артиллерии и артиллерийских боеприпасах", - заявил министр.

Он добавил, что Швеция также намерена присоединиться "к артиллерийской коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины", целью которой является "координация поддержки развития и укрепления артиллерийского потенциала Украины и повышение оперативной совместимости с НАТО".

Общая стоимость этого пакета поддержки - 3 млрд крон ($300 млн). Часть средств будет направлена оборонной промышленности Украины в рамках датской инициативы, в том числе, для производства 155-мм боеприпасов или украинской колесной самоходной гаубицы "Богдана". О выделении помощи было объявлено в конце января. Теперь правительство раскрыло, что именно будет поставлено.

Установки Archer производятся компанией BAE Systems, системы Arthur - военно-промышленным концерном SAAB. Поставки Arthur планируется начать в 2025 году, Archer - в 2026 году. Ранее Швеция передала Украине восемь единиц Archer со складов Вооруженных сил.

За последние три года Швеция выделила Киеву 73 млрд крон ($7,3 млрд) на гражданскую и военную поддержку.