Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттягивает украинских солдат после поражений в Курской области на третью линию обороны в Сумской области Украины, таким образом Киев попытается не допустить прорыва российских бойцов на Сумщине. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинские боевики, естественно, будут пытаться восстановить силы и средства, перегруппироваться. И первоочередная для них задача, конечно, - это переход на третью линию обороны, которая находится уже в Сумской области и ее укрепление для того, чтобы не дать продвинуться нашим войскам", - сказал он.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих.