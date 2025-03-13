Ни дня без обстрелов: чем заканчивались прошлые перемирия с Украиной

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф приехал в Москву обсуждать перемирие. Для новой команды президента США переговоры с Украиной в Джидде, возможно, считаются прорывом. Только вот Россия таких «перемирий» с 2014-го года видела множество.

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За 8 лет на Донбассе было объявлено более 20 временных и бессрочных режимов прекращения огня. Однако все они завершались по одному и тому же сценарию: после обстрелов или захвата территорий в «серой зоне» украинская сторона обвиняла ДНР и ЛНР в срыве договорённостей.

Минские соглашения

Минск-1. В сентябре 2014 года, после разгрома украинских сил в Иловайском котле, при посредничестве ОБСЕ была сформирована трехсторонняя контактная группа (Россия, Украина, ОБСЕ). Итогом переговоров стало подписание 5 сентября Минского протокола, а 19 сентября — меморандума о прекращении огня с участием глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

При этом обстрелы практически не останавливалимь ни на день. Снижалась лишь их интенсивность — с сотни в день до десятка. И уже в начале января, по сообщению руководства ДНР, интенсивность обстрелов со стороны украинских военных выросла вдвое. Однако однозначным концом перемирия стал обстрел пассажирского рейсового автобуса «Донецк — Златоустовка» под Волновахой 13 января 2015 года. В результате атаки погибло 12 человек, ещё 18 было ранено. Киев использовал перемирие для перегруппировки войск, что привело к зимнему наступлению 2015 года. Результатом стал Дебальцевский котёл и подписание Минска-2.

Минск-2. 11–12 февраля 2015 года лидеры «нормандской четверки» согласовали новый пакет мер. Документ, подписанный Украиной, Россией, ДНР и ЛНР, предусматривал отвод тяжёлых вооружений и политические реформы. Но уже 15 февраля, несмотря на официальное перемирие, почти сразу возобновились столкновения в Дебальцево, Широкино, Донецке и Луганске.

16 февраля в полдень должен был начаться процесс отвода тяжелой артиллерии от зоны соприкосновения. Однако, в полдень 16 февраля украинскими силовиками вновь был обстрелян аэропорт Донецка и поселок Октябрьский. Этот факт был зафиксирован группой журналистов, которая побывала в аэропорту. На второй день после объявления о прекращении огня в Донбассе зафиксировано более сотни обстрелов – на порядок больше, чем после первых Минских соглашений.

В Госдуме допустили объявление перемирия с Украиной ради одной цели

Режим тишины так и не начал полноценно соблюдаться. Так, в марте во время проведения совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в Широкино колонна была обстреляна с позиций ВСУ. К апрелю 2015 года ситуация обострилась: только за сутки украинские силы могли 66 раз нарушить режим тишины, применяя артиллерию и танки. 12 апреля в результате обстрела в районе поселка Пески, неподалеку от донецкого аэропорта, были ранены два журналиста - в их автомобиль попал снаряд. По итогам года в ДНР заявляли, что с февраля по декабрь 2015 года Киев совершил 9 409 обстрелов республики.

«Бессрочные перемирия»

После вступления Зеленского в должность президента 17 июля 2019 года контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с полуночи 21 июля. Причем за день до наступления режима тишины украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. В Донбассе назвали обстрел провокацией с целью срыва договоренностей.

Тем не менее, 21 июля 2019 года в Минске было объявлено об окончательном и бессрочном прекращении огня. Но и оно продержалось недолго. Командование ДНР вскоре начало сообщать о наращивании сил ВСУ вдоль линии соприкосновения. Уже 13 августа появились новости о том, что украинские военные в ходе дневного обстрела Ясиноватой впервые за время действия перемирия применили танки. Причем в этот же день секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил западными СМИ о достижении перемирия в Донбассе.

Следующая попытка прекратить огонь была предпринята сторонами летом 2020 года. 27 июля в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это перемирие отличалось от всех предыдущих. На линии разграничения появились контролеры и СМИ, были заключены новые договоренности, согласно которым любое применение оружия сторонами конфликта теперь возможно лишь по приказу высшего командования армии.

Благодаря принятию пакета мер число обстрелов к концу 2020 года снизилось в несколько раз по сравнению с первой половиной того же года, или в несколько десятков раз по сравнению с активной фазой конфликта в 2014-2015 годах. Однако и новое соглашение не смогло положить конец боевым действиям.

Локальные инциденты продолжались, а конец перемирию положили действия украинцев в феврале-марте 2021 года. В феврале вооруженные формирования Украины нанесли миномётные удары по Горловке и пригородам Донецка, а также совершили попытку ликвидации командира батальона Народной милиции ДНР. Из разных регионов Украины начали поступать многочисленные видео, на которых видно эшелоны с военной техников, а в ДНР сообщали о подготовке масштабной атаки со стороны Киева. В начале марта украинские силовики впервые с 2018 года применили при обстреле Донецка систему залпового огня «Град-П». В целом за время второго «перемирия» миссия ОБСЕ насчитала 11 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.

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Когда Зеленский давал интервью западным СМИ после заключения перемирия в 2020 году, он говорил, что есть реальный шанс остановить боевые действия в самое ближайшее время.

«Никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса. Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я», - заявлял он.

С тех пор прошло 5 лет.