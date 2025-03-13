Лукашенко: Белоруссия пока не получила ракеты "Орешник" от России

Белоруссия еще не получила баллистическую ракетную систему "Орешник" от России, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Еще нет "Орешника". Работаем", – подчеркнул белорусский лидер.

В конце ноября 2024 года Лукашенко в шутку предложил Владимиру Путину разместить в республике ракетную систему. По его словам, демонстрация возможностей "Орешника" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.

Сразу же после он выразил серьезную готовность расположить на территории страны десяток российских ракет. При этом белорусский лидер отметил, что 10 – первоначальная цифра, которая впоследствии может измениться.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение о том, может ли Минск разместить на своей территории российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", принимается только президентами РФ и Белоруссии.

В конце января этого года Лукашенко заявлял, что Белоруссия получит следующую установку даже раньше, чем она будет поставлена в Россию. Предполагается, что боевой комплекс разместят на территории республики ближе к Смоленску. По мнению президента Белоруссии, всего одной ракеты будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность всей республики.