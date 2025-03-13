Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника"

Белоруссия в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от РФ. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Когда я погрузился в эту проблему - [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси, - рассказал Лукашенко. - Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем". "От старшего брата ракета нужна будет", - заключил белорусский лидер.