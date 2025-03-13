Армия России ударила по военным аэродромам ВСУ

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, Российская армия поразила цех изготовления и места хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 158 районах.

По данным оборонного ведомства, с начала СВО Киев потерял 32 745 единиц военной автомобильной спецтехники, 22 521 орудие полевой артиллерии и минометов, 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 144 танка и других боевых бронемашин, 600 зенитных ракетных комплексов, 46 508 беспилотников, а также 283 вертолета и 657 самолетов.

Названа главная задача после освобождения Суджи

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю с 1 по 7 марта российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам Украины. Атаке подверглись военные аэродромы, склады с боеприпасами, места производства и хранения беспилотников, а также пункты управления ими. Помимо этого, поражены места базирования катеров и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.