Участники боев под Суджей обратились к россиянам с просьбой

Участники боев в окрестностях Суджи в Курской области записали видеообращение к россиянам. Ролик опубликовал Telegram-канал «Два майора».

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На кадрах восемь бойцов — некоторые из них держат в руках автоматы — обращаются к подписчикам канала. Они просят их оказать содействие в закупке беспилотников.

«В связи с прорывом фронта (...) нам очень необходимо это оборудование», — пояснил военнослужащий. «Победа будет за нами», — заключил солдат.

Тем временем ранее в четверг, 13 марта, Минобороны подтвердило установление контроля над Суджей. Неофициальные сообщения о занятии райцентра появились еще 11-12 марта, однако военное ведомство не давало каких-либо комментариев на этот счет.