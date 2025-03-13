Страна НАТО выделила Украине новый пакет помощи

Финляндия выделила Украине новый, 28-й пакет военной помощи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финское министерство обороны, сумма составляет 200 млн евро.

Содержание, сроки и способ доставки поддержки Киеву не уточняется из соображений безопасности. Таким же образом финские власти поступали и при передаче прошлых пакетов военной помощи.

Ранее Финляндия заявила о запуске новой программы поддержки Украины. В его рамках финская оборонная промышленность получит 660 млн евро на производство вооружений для поставок украинской армии.

«После реализации последних решений общая сумма материальной помощи Финляндии вырастет до 3,3 млрд евро», — уточнили в Минобороны.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял, что страна занимает пятое место по объему оказанной Киеву военной помощи на душу населения. По словам дипломата, Хельсинки собираются оказывать поддержку украинским властям «так долго, как это потребуется».