Один партнер России предложил Европе план отправки войск на Украину

Турция, выступающая партнером как для России, так и для Запада, предложила странам Европы план масштабного оборонного сотрудничества, в который в том числе входит отправка войск на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Теперь он [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] хочет более тесного оборонного и экономического сотрудничества с Европейским союзом в обмен на безопасность, поскольку континент ищет способы уменьшить зависимость от Вашингтона. Это может включать присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии на Украине», — приводит агентство слова источников.

В частности, турецкая сторона рассматривает возможность отправки сил, которые будут мониторить ситуацию вдоль линии фронта и следит за режимом прекращения огня. По словам авторов материала, Эрдоган якобы обсуждал эту идею с представителями России и Украины.

Ранее глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Турция готова поддержать становление Евросоюза новым центром силы, в случае если НАТО развалится в результате нынешней политики США. Дипломат подчеркнул, что Европа будет вынуждена приобрести стратегическую автономию, так как в будущем может прийти к власти новый американский президент со схожими с Дональдом Трампом взглядами.