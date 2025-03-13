Названа главная задача после освобождения Суджи

Эксперты считают, что главной задачей ВС РФ после освобождения Суджи и всей Курской области будет формирование буферной зоны в приграничных районах. Ранее об этом говорил и президент России Владимир Путин.

Военный политолог Александр Перенджиев высказал в интервью News.ru предположение, что полное освобождение Курской области может быть завершено в течение трех недель, после чего российские войска начнут выстраивать буферную зону в приграничье, чтобы защитить российские территории.

"Это, я так понимаю, как раз Харьковская область, Сумская область, как раз там и будет выстраиваться буферная зона", - отметил он, добавив, что речь пойдет и о строительстве там инженерных сооружений.

Военный обозреватель Виктор Баранец согласился с этим, также отметив, что Россия будет создавать пояс безопасности вокруг всех приграничных областей.

Армия России освободила Суджу

В то же время эксперт обратил внимание, что пока нельзя "аргументированно, логически четко планировать дальнейшие действия".