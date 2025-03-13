Алаудинов рассказал, сколько территорий осталось освободить в Курской области

Мария Иванова

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским войскам осталось освободить пять населенных пунктов Курской области, расположенных у границы. Об этом он рассказал ТАСС.

Алаудинов рассказал, сколько территорий осталось освободить в Курской области
© РИА Новости

По словам Алаудинова, ВС РФ нужно «доработать, дочистить» эти населенные пункты. Их названия ТАСС не приводит.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении курского города Суджа. Этот город, а также поселок Меловой и слобода Подол, были освобождены в ходе наступательных действий группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 российских добровольцев и военных вышли на поверхность и нанесли внезапный удар по украинским позициям.

В операции участвовали Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и бойцы из группы «Аида» спецназа «Ахмат».