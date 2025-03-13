Алаудинов рассказал, сколько территорий осталось освободить в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским войскам осталось освободить пять населенных пунктов Курской области, расположенных у границы. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Алаудинова, ВС РФ нужно «доработать, дочистить» эти населенные пункты. Их названия ТАСС не приводит.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении курского города Суджа. Этот город, а также поселок Меловой и слобода Подол, были освобождены в ходе наступательных действий группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 российских добровольцев и военных вышли на поверхность и нанесли внезапный удар по украинским позициям.

В операции участвовали Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и бойцы из группы «Аида» спецназа «Ахмат».