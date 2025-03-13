«Пятерочка» в Судже: выяснилось, как выглядит магазин после зверств ВСУ

Военкор Влад Андрица показал магазин «Пятерочка» в Судже, на фоне которой делали снимки украинские солдаты. Кадры опубликовал RT в Telegram-канале.

Судя по кадрам, все стены здания изрисованы, а само здание пережило пожар — панели деформированы, на них видны следы огня.

«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим, что от нее буквально ничего не осталось», — сказал Андрица.

При этом военкор отметил, что рядом расположенный магазин сети «Магнит» практически не тронут.

Напомним, что украинские войска захватили Суджу в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Боевики неоднократно публиковали снимки на фоне местной «Пятерочки» и хвастались мародерством. 13 марта Минобороны РФ заявило об освобождении Суджи.