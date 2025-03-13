В Госдуме объяснили значение освобождения Суджи

Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал сообщение Министерства обороны России о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили Суджу в Курской области, а также населенные пункты Меловой и Подол.

© кадр видео Минобороны России

"Можно сказать, что Курский фронт для ВСУ сломан, его нет", - сказал парламентарий в интервью News.ru.

Он подчеркнул, что Суджа являлась мощнейшим опорным пунктом ВСУ, но теперь он взят и зачищен российской армией, Росгвардией, спецслужбами.

Колесник отметил, что серьезные очаги сопротивления в регионе еще остаются, но полное освобождение Курской области от украинских военных теперь дело времени.

Минобороны России также опубликовало первые видеокадры из Суджи. На видео попали разрушенные дома, обломки зданий на улицах, сгоревшие автомобили.