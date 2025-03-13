«Инопланетяне за Россию»: генерал объяснил появление НЛО над Киевом

Украинские власти готовы обвинить пришельцев в работе на Кремль, лишь бы оправдать поражение своей армии, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, Киев может пойти дальше и придумать легенду о новом секретном оружии России. Так он прокомментировал сообщения о неопознанном летающем объекте над украинкой столицей.

Нашу ракету не спутать с метеоритом или пришельцами. Сейчас Киев пытается найти причину поражений по всем фронтам, в том числе в Курской области, обвинив пришельцев и космос в работе на Кремль. Сейчас они придумают небылицу о новом секретном оружии РФ, сейчас Украина разгонит именно эту теорию. Киев начнет продвигать самую нелепую версию — ВСУ проигрывают, так как даже инопланетяне за Россию, — сказал Липовой.

Ранее стало известно, что в украинской столице на правом берегу Днепра заработали немецкие зенитные комплексы Flakpanzer Gepard. По словам военблогера Кирилла Федорова, средства противовоздушной обороны ведут стрельбу по неопознанному летающему объекту.

Военблогер сообщил о стрельбе из зениток по «метеориту» в Киеве

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов заявил, что российская армия освободила от украинских солдат все населенные пункты в Курской области. По его словам, на территории региона в ближайшее время еще будут находить отдельные группы противника.