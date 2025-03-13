Украинские военные передвигались в Курской области на танках с литерой Z. Об этом «Ленте.ру» рассказала жительница села Казачья Локня в Курской области Галина Новодворская.

Она рассказала историю, когда на 8 Марта к ней в дом забежали две пожилые женщины.

«Прибежали, трясутся, спрашивают "Галя, у тебя вчера были?" Я говорю: "Кто?" — "Украинцы". Оказалось, что в тот день по улице Богдановка ехали четыре танка. А на танках буква Z. И женщины подумали, что это наши. И одна другой говорит: "Давай пойдем, ребят покормим". Подошли, а там оказались украинцы», — рассказала Новодворская.

По ее словам, танкисты схватили женщин, приволокли в дом, где те жили, забрали у них телефоны и стали «проверять погреба».

Раскрыто число танков ВСУ, уничтоженных за все время боевых действий

Жители села Казачья Локня находились под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) семь месяцев. О переходе населенного пункта под контроль России Минобороны сообщило 12 марта. Штурм осложнялся из-за наличия в населенном пункте мирных жителей.