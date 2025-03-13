В МИД раскрыли новую угрозу НАТО в Арктике

Североатлантический альянс создает новые угрозы для России в Арктике, повышая военно-политическую напряженность в регионе. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, пишет ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на нарастание негативных тенденций в Арктике после вступления в НАТО Финляндии и Швеции, а также на создание «дополнительных вызовов и угроз для безопасности России».

«Известно, что применяются нелегитимные санкционные меры, призванные затруднить развитие арктической зоны России и международное взаимодействие на Севере в целом», - пояснил Владислав Масленников на X Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

По его словам, Североатлантический альянс также намерен в ближайшее время проводить военные учения у северных границ России, при этом «четко прослеживается линия милитаризации американской арктической политики и приоритетное использование силовых методов достижения своих целей в Арктике».

Борьба России и США за Арктику: чья возьмет?

Ранее Дания заявила, что потратит 15 млрд датских крон (около 2,1 млрд долларов) на усиление своего военного присутствия в Арктике. В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией, принадлежащей Дании. По его словам, это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире». Гренландский премьер Муте Эгеде после этого заявил, что Гренландия «не продается».

В свою очередь в МИД Дании заметили, что Копенгаген признает интересы безопасности Вашингтона в Арктике. В Осло подчеркнули, что в тесном сотрудничестве с Гренландией власти страны готовы продолжить переговоры с Трампом, чтобы «обеспечить законные американские интересы».