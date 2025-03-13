В МИД заявили о создании дополнительных угроз безопасности России в Арктике
НАТО своим расширением создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
По его словам, вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс спровоцировало рост военно-политической напряженности. НАТО также может активизироваться у северных границ России.
«Судя по обновленной в июле прошлого года арктической стратегии Пентагона, следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности НАТО у наших северных рубежей», — цитирует Масленникова ТАСС.
Ранее польский президент Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие в республике.