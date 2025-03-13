Среди попавших в плен военнослужащих ВСУ в Судже Курской области оказался 30-летний солдат из Черкасс из 118 бригады терробороны. Он работал ранее фитнес-инструктором. Он попал на фронт в рамках мобилизации, хотя рассчитывал остаться в ТрО. Военнопленный заявил, что до сих пор не понимает, зачем Киев решил отправить войска в Курскую область, сообщает сайт KP.RU.

"Вместо обещанных трех месяцев прожил в окопе полгода. Когда началось наступление, получил приказ держаться и открывать огонь на подавление", — рассказал пленный.

В какой-то момент он все же принял решение отступить вместе с другими товарищами, однако в какой-то момент их накрыла российская артиллерия и беспилотники, в итоге четверо военных ВСУ получили ранения. Выжившим удалось спрятаться в подвале.

Кроме того, в российском плену оказался военный ВСУ Максим Литовки из Полтавской области. В армии он оказался после прихода в военкомат по повестке. Первым же его направлением стала Курская область. Он утверждает, что ему повезло с ротацией больше, чем другим: находишься на позициях 45 дней, а потом неделю отдыхает в Сумской области.

"Если бы можно было бы раньше сдаться, я бы это сделал. Мы уже поняли, что что-то не так, что нас бросили", — заявил военнопленный.

При этом это его не первый подобный печальный опыт. Такое же произошло 10 лет назад, когда их также бросили во время боев в Дебальцево, однако в тот раз ему удалось покинуть поле боя.