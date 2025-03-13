Раскрыта новая угроза НАТО для России

НАТО создает новые угрозы для России в Арктике, повышая военно-политическую напряженность и наращивая свои вооруженные силы в регионе. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, передает ТАСС.

«В текущих геополитических условиях с подачи западных стран в Арктике нарастают, к сожалению, негативные тенденции (...) [Из-за действий НАТО] создаются дополнительные вызовы и угрозы для безопасности России и ее национальных интересов», — отметил дипломат.

Масленников добавил, что на рост напряженности в регионе негативно повлияло вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Борьба России и США за Арктику: чья возьмет?

28 февраля глава Службы внешней разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что страна готовится к гипотетическому столкновению с Россией после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава ведомства также раскритиковал новую администрацию президента США за то, что она «регулярно выражает доверие» к президенту России Владимиру Путину.