WSJ назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем

Россия стала мировым лидером в области беспилотных систем, заявили журналисты американской газеты The Wall Street Journal.

«Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем», — отметили авторы материала.

Как сообщило РИА Новости, журналисты указали на то, что страны Североатлантического альянса «спешат перенять опыт» Киева и создавать свои беспилотники и системы противодействия им.

Ранее стало известно, что американские стартапы в области обороны из-за собственных неудач обращаются к Украине за помощью в производстве БПЛА для армии Соединённых Штатов.