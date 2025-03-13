Bloomberg: Турция может отправить миротворцев на Украину

Речь идёт о небоевой миссии, в ходе которой военнослужащие будут помогать следить за обстановкой на линии соприкосновения.

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По информации агентства, Реджеп Тайип Эрдоган хочет более тесного оборонного и экономического сотрудничества с ЕС в обмен на обеспечение ему безопасности.

В этом плане возросшая роль Анкары может стимулировать переговоры по обновлению таможенного союза между ЕС и Турцией и получение гражданами республики права на безвизовые поездки в Евросоюз.