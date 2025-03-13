ВС РФ сбросили ФАБ-3000 на командный пункт 37-й бригады ВСУ на юге ДНР

Российские войска применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 для уничтожения командного пункта 1 батальона 37-й бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На командный пункт первого батальона 37-й бригады была сброшена авиабомба ФАБ-3000", - сказали в силовых структурах.

По предварительным данным, в результате удара погибло порядка 30 человек.

4 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал ТАСС об ударе российскими войсками по штабу и узлу связи 37-й бригады морской пехоты ВСУ в населенном пункте Комар у границы ДНР и Днепропетровской области. Позднее СМИ сообщили, что в результате этой атаки был уничтожен комбат 1-го батальона бригады Владимир Стогний.