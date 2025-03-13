Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых зафиксировано поражение живой силы и автомобильной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В тот момент украинские боевики отступали из населенного пункта Суджа в Курской области.

«По данным ведомства, удары наносились расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“, — сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны заявляли, что использование беспилотников позволяет проводить боевые операции с максимальной точностью и минимальными рисками для собственных войск.

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Курское направление остается одной из активных зон военных действий. Ранее, в феврале, 173 солдата ВСУ сдались в плен российским военным в этом регионе. В рамках усиления боевых операций, российские войска используют современные беспилотные технологии, такие как FPV-дроны, для точных ударов по позициям противника.