Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что на зачистку территорий Суджи уйдет 10 дней. Как сообщает RT, об этом он рассказал военкору Владу Андрице.

По словам Алаудинова, сейчас солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из Курской области. Они бросают технику, товарищей и подрывают мосты. Суджа зажата со всех сторон, внутри идет зачистка. Командир спецназа «Ахмат» отметил, что в блиндажах и лесополосах могут оставаться группы противника.

Алаудинов добавил, что успехи в освобождении курского приграничья являются результатом «работы русского солдата» и операции «Поток». По мнению военного, никакие поставки помощи Украине со стороны США не изменят ситуацию для ВСУ.

Минобороны показало бегство ВСУ из Суджи

Напомним, что силы ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. 12 марта командир российского парашютно-десантного батальона сообщил о поднятии российского флага в центре Суджи.