Spectator: поражение ВСУ в Курской области усилит позиции Путина на переговорах
Поражение Вооружённых сил Украины в приграничье Курской области усилит позиции российского лидера Владимира Путина на переговорах.
«Победа в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты, которую он надеялся разыграть», — пишет издание Spectator.
Ранее в Минобороны показали первые кадры из освобождённой Суджи в Курской области.
Также сообщалось, что ВСУ после освобождения российскими войсками Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в регионе.
Также издание Zeit указала на то, что успешные действия российских войск в Курской области разрушили планы Владимира Зеленского использовать регион как разменную монету на переговорах.