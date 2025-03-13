Поражение Вооружённых сил Украины в приграничье Курской области усилит позиции российского лидера Владимира Путина на переговорах.

«Победа в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты, которую он надеялся разыграть», — пишет издание Spectator.

Ранее в Минобороны показали первые кадры из освобождённой Суджи в Курской области.

Также сообщалось, что ВСУ после освобождения российскими войсками Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в регионе.

Также издание Zeit указала на то, что успешные действия российских войск в Курской области разрушили планы Владимира Зеленского использовать регион как разменную монету на переговорах.