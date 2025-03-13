Минобороны: над регионами России за ночь уничтожено 77 БПЛА

За ночь над регионами России было уничтожено и перехвачено 77 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 30 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 25 — над Калужской областью, шесть — над Курской, шесть — над Воронежской, пять — над Ростовской и ещё пять — над Белгородской.

Появилось видео уничтожения украинского БПЛА над краснодарским городом

Ранее в хуторе Калининском Шолоховского района Ростовской области произошло возгорание на территории промобъекта в результате падения одного из беспилотников ВСУ.

Также сообщалось, что МЧС запретило сбивать беспилотники подручными средствами.