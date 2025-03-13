Хинштейн сказал о главном, что тревожит курян, вернувшихся домой с Украины

Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что тех жителей региона, кто уже вернулся домой с Украины, больше всего тревожит судьба их родных и близких, удерживаемых пока киевским режимом.

Хинштейн добавил, что в области составлен реестр жителей Курщины, с которыми была утрачена связь после оккупации региона боевиками ВСУ. Часть людей из освобожденных территорий области, пояснил Хинштейн эвакуируют российские военнослужащие, но эти люди есть в упоминаемом реестре, глава области проверял это лично.

Хинштейн раскрыл подробности прорыва штурмовиков в Суджу по трубам

Напомним, 12 марта российские войска выбили части ВСУ из Суджи в Курской области, после чего украинские боевики начали спешный отход с территории региона в сопредельные области Украины.

Ранее "МК" сообщил, что Хинштейн допустил появление новых уголовных дел в Курской области.