Расчёт БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» уничтожил пикап с расчётом гранатомёта АГС в тылу украинских войск под Ореховом, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника рассчёта.

Как сообщается, оператор БПЛА организовал засаду на одной из тыловых дорог в районе города Орехов в Запорожской области.

«В результате удалось уничтожить пикап с расчётом АГС. Потери у противника — минимум два человека. В целом, может быть, и до четырёх», — рассказал РИА Новости командир расчёта с позывным Дед.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что командование ВСУ наращивает силы украинских боевиков возле населённых пунктов Волчанск и Золочев в Харьковской области.