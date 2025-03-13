ВСУ потеряли более 20 пунктов управления дронами в зоне действия «Запада»

Российские военные вклиниваются в глубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые за сутки потеряли 22 пункта управления беспилотниками. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, пишет «Интерфакс».

«Уничтожены 22 пункта управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов ВСУ», — сообщил Бигма.

Он добавил, что за сутки бойцы «Запада» также уничтожили 22 украинских дрона самолетного типа.

В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

12 марта глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили свыше 1,1 тысячи квадратных метров Курской области, это более 86% площади, находившейся под контролем ВСУ. По его словам, за время боев в регионе украинские войска лишились 67 тысяч солдат. Кроме того, за последнее время российские военные взяли в плен 430 бойцов противника. Герасимов добавил, что только за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта в Курской области.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.