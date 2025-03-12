Сырский раскрыл, сколько ВСУ будут держать оборону в Курской области

Украинские военные будут держать оборону в Курской области столько, сколько это будет «целесообразно и необходимо». Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает «360» со ссылкой на его соцсети.

Он указал, что сейчас боевые действия идут в пригородах Суджи и районах вокруг нее. По словам Сырского, ВС РФ действуют с целью «вытеснения ВСУ с территории Курской области и переноса боевых действий в Сумскую и Харьковскую области».

«В случае необходимости украинские войска совершат маневр на более выгодные рубежи», — сказал он.

При этом Сырский заявил, что ВСУ будут «держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».

Раскрыта цель Киева в Курской области

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении более 1100 квадратных километров территории в Курском приграничье. По его словам, это составляет более 86% от площади, которую заняли ВСУ.