Писториус: в Европе приветствуют инициативу о 30-дневном прекращении огня

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его коллеги из европейских стран приветствуют инициативу о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает Breaking The News.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с министрами обороны Италии, Польши, Франции и Великобритании, которые прошли в Париже. По словам Писториуса, это соглашение является верным шагом, который может стать основой для установления долгосрочного мира.

Писториус также добавил, что теперь «мяч на стороне России», и Москва должна принять соответствующее решение.

«Теперь дело за Путиным. Ему решать, прекратить ли бомбардировки. <...> Россия должна прекратить атаки на Черном море и вдоль линии фронта», — заявил он.

Напомним, что ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и Украины. По итогам этой встречи Владимир Зеленский заявил, что американская сторона предложила Киеву заключить с Россией соглашение о 30-дневном прекращении огня.