Путин перечислил и поблагодарил подразделения, которые работают в приграничье

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Президент Владимир Путин поблагодарил отличившиеся в Курской области подразделения ВС России за проделанную работу по уничтожению ВСУ.

Путин перечислил и поблагодарил подразделения, которые работают в приграничье
© РИА Новости

На совещании начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом.

Владимир Путин также решил назвать те поздразделения, которые у него «на слуху».

Среди них президент России назвал 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 106-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 11-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду и 83-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

«56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада... 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ «Ахмат», — сказал Путин.

Он также отметил и добровольческое формирование «Ветераны».

«Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу» — сказал Владимир Путин.

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