Президент Владимир Путин поблагодарил отличившиеся в Курской области подразделения ВС России за проделанную работу по уничтожению ВСУ.

На совещании начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом.

Владимир Путин также решил назвать те поздразделения, которые у него «на слуху».

Среди них президент России назвал 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 106-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 11-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду и 83-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

«56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада... 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ «Ахмат», — сказал Путин.

Он также отметил и добровольческое формирование «Ветераны».