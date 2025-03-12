Российские военные вышли в Сумскую область

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Российские военные в ходе отражения атаки на Курскую область на отдельных направлениях вышли в Сумскую область. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит РИА Новости.

Российские военные вышли в Сумскую область
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Он отметил, что операция по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории российского региона продолжается.

«На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — указал Герасимов.

Ранее о наступлении российских войск в Сумской области рассказал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Он выразил предположение, что ключевой целью ВС РФ является попытка перерезать логистику и коммуникацию остатков группировки ВСУ в Курской области.

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