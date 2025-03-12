Герасимов назвал число военных, участвовавших в операции с проходом по трубе в Судже

Более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе в тыл ВСУ в Судже, особенно отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов.

"Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда "Ветераны", а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, - 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мострелкового полка, отряда специального значения "Ахмат". Штурмовики этого сводного формирования, численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы преодолели внутри ее расстояние около 15 км и вышли в глубине боевых порядков группировки Вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину на пункте управления группировки войск "Курск".