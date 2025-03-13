Путин: Иностранные наемники ВСУ не подпадают под действие Женевской конвенции

Иностранные наемники ВСУ, попавшие в плен, не подпадают под действие Женевской конвенции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов в Курской области.

Напомним, накануне вечером глава государства посетил пункт управления Курской группировки, где заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Президент отметил, что российские военные ко всем людям относятся и должны относиться в будущем гуманно.

"Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также заявил, что к военным ВСУ и пленным, находящимся на территории Курской области и совершившим преступления против гражданского населения, необходимо относиться как к террористам. Так их действия квалифицирует Генпрокуратура России, заявил Путин.

В ходе встречи президент также подчеркнул, что необходимо в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области, и полностью освободить территорию российского региона.