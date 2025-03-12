В Генштабе назвали цель Киева в Курской области

Киев планировал создать в Курской области стратегический плацдарм, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов. Он доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией», — указал он.

12 марта Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава государства впервые посетил Курскую область с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион в августе 2024 года.

Ранее Герасимов заявил, что Российской армии удалось освободить 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.