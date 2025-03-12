Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Курской области в ходе совещания на пункте управления курской группировкой. Об этом пишет РИА Новости.

Российские войска освободили более 86% территории, занятой в Курской области Вооруженными силами Украины, это более 1100 кв. км, отметил Герасимов.

По его словам, только за последние пять дней освобождено 24 населенных пункта.

Российские войска продолжают освобождение российского региона с задачей выхода на госграницу в кратчайшие сроки. На отдельных участках границы бойцы РФ вышли в Сумскую область, уточнил он.

«Группировка вклинения окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение», — сказал Герасимов.

Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, уточнил военачальник. Кроме того, в плен взято 400 солдат и офицеров ВСУ.

Киев хотел создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой. Планы Киева в российском регионе провалились, констатировал начальник Генштаба.