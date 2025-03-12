Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал присвоить участникам операции «Поток» звания Героев России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Миронова, операция «Поток» положила начало перелому в ситуации на Курском направлении, а также являет собой пример стойкости и мужества российских военнослужащих. Депутат также выразил уверенность, что операция «войдет в историю СВО» из-за своей значимости для военных успехов России.

«Наши бойцы продемонстрировали бесстрашие, решительность и беззаветную любовь к Родине. Прошу вас рассмотреть возможность присвоения звания Героев Российской Федерации всем участникам операции "Поток"», — сказано в его письме президенту России Владимиру Путину.

Ранее российские военные проникли в город Суджа в Курской области через неиспользуемую трубу газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Согласно заявлению пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса, всего в операции было задействовано более 800 российских военнослужащих.