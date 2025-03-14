В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие
Губернатор Белгородской области рассказал о новых атаках ВСУ по региону. К счастью, по предварительной информации, люди от них не пострадали.
В Шебекино удар FPV-дрон пришелся по предприятию. Осколками повреждены стены и остекление склада, а также технологическое оборудование.
Второй беспилотник взорвался на территории коммерческого объекта. Это привело к возгоранию оборудования. Огонь был ликвидирован пожарными расчётами.
Второй раз за сутки атакам БПЛА подверглись город Валуйки и село Кукуевка Валуйского округа. В Валуйках дрон повредил грузовой автомобиль.
В Кукуевке беспилотники атаковали три частных домовладения. В одном из них пробита кровля и повреждена стена, во втором - посечен забор, в третьем - повреждены окна и фасад.
Глава региона добавил, что информация о последствиях уточняется.