ВСУ засыпали улицы Суджи минами «Лепесток» при побеге из города

При отходе из Суджи Курской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) засыпали улицы города противопехотными минами типа «Лепесток».

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Об этом в среду, 12 марта, рассказали десантники 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая действует в составе группировки войск «Север».

— Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги. «Лепестки» валяются везде, — отметил заместитель командира парашютно-десантной роты с позывным Атом.

Он пояснил, что бойцы ВСУ засыпали улицы Суджи минами для остановки продвижения российских военнослужащих. Также мины представляют серьезную угрозу для мирных жителей, которые остаются в городе, передает РИА Новости.

По сообщениям СМИ, российские войска полностью освободили Суджу, в ней присутствует небольшое количество украинских бойцов, но все они отступают. Части из них удалось укрыться перед обстрелом из РСЗО HIMARS со стороны Сумской области, остальные были ранены или погибли в ходе сражений.

Позднее в СМИ опубликовали первые кадры из Суджи. В коротком видеоролике запечатлена пустая широкая улица, весь тротуар которой покрыт осколками стекла и битым шифером, скрипящим под ногами оператора