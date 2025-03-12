ВСУ засыпали улицы Суджи минами «Лепесток» при побеге из города

Вечерняя Москва

При отходе из Суджи Курской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) засыпали улицы города противопехотными минами типа «Лепесток».

ВСУ засыпали улицы Суджи минами «Лепесток» при побеге из города
© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 12 марта, рассказали десантники 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая действует в составе группировки войск «Север».

— Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги. «Лепестки» валяются везде, — отметил заместитель командира парашютно-десантной роты с позывным Атом.

Он пояснил, что бойцы ВСУ засыпали улицы Суджи минами для остановки продвижения российских военнослужащих. Также мины представляют серьезную угрозу для мирных жителей, которые остаются в городе, передает РИА Новости.

По сообщениям СМИ, российские войска полностью освободили Суджу, в ней присутствует небольшое количество украинских бойцов, но все они отступают. Части из них удалось укрыться перед обстрелом из РСЗО HIMARS со стороны Сумской области, остальные были ранены или погибли в ходе сражений.

Позднее в СМИ опубликовали первые кадры из Суджи. В коротком видеоролике запечатлена пустая широкая улица, весь тротуар которой покрыт осколками стекла и битым шифером, скрипящим под ногами оператора

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