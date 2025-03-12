Volkswagen заявил о готовности начать производство военной техники

Автоконцерн Volkswagen открыт к обсуждению возможности запуска производства военно-транспортной техники. Об этом сообщил гендиректор концерна Оливер Блуме, передает РИА Новости.

Ранее он заявлял, что Volkswagen рассматривает широкий спектр мер при выработке решений по дальнейшей судьбе предприятий в Дрездене и Оснабрюке.

«В принципе, мы открыты для таких тем», — сказал Блуме, говоря о возможности запуска производства транспортных средств для военных нужд.

При этом, по его словам, пока концерн не ведет углубленных переговоров с представителями военно-промышленного комплекса.

Напомним, что у Volkswagen есть опыт военного производства. Помимо снабжения Германии во время Второй мировой войны концерн также производил Type 181 для западногерманской армии.