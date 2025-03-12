Британский дипломат Ян Прауд раскритиковал атаку ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

По мнению Прауда, атака ВСУ на Курскую область стала «ошеломительным провалом» для Украины. Как объяснил дипломат, эта операция лишь продемонстрировала уже имеющиеся предположения о том, что захват небольшой территории России был бы для Украины стратегической ошибкой. Он также добавил, что после операции ВСУ в Курской области, российские силы значительно продвинулись в ДНР, а украинская сторона только понесла потери.

«Стремительный крах Украины в Курской области <…> стал ошеломительным поражением. Ошеломительным, потому что оно подтвердило то, о чем многие западные комментаторы говорили с августа 2024 года: захват небольшого клочка земли в России обернется стратегической ошибкой для Украины. <...> После провального контрнаступления Украины летом 2023 года общий ход боевых действий изменился в пользу России», — заявил он.

Ранее на Украине сообщили о выходе ВСУ из Курской области.