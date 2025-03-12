В Финляндии высказались об отправке военных на Украину

Финляндия не намерена отправлять военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо, передает РИА Новости.

Он указал, что Хельсинки готовы оказать помощь «любым подходящим для нас способом».

«Но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину», — отметил Орпо во время выступления в парламенте.

По словам премьера Финляндии, опасно, если финские военнослужащие подвергнуться «риску конфликта» с военными из соседней страны.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.