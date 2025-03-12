ВС РФ уничтожили все шведские танки ВСУ

Российская армия повредила все десять шведских танков Stridsvagn 122, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Forbes.

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«Россия, вероятно, поразила все 10 бывших шведских Strv 122 Украины», — говорится в материале.

По данным издания, российские военнослужащие нанесли не менее 14 ударов по этим бронированным боевым машинам. При этом некоторые из танков могли быть поражены более одного раза.

Stridsvagn 122 представляют собой усиленно бронированные шведские версии немецкого танка Leopard 2A5. С 2023 года было поставлено 259 танков различных версий, включая Strv 122, Leopard 2A6, Leopard 2A4 и Leopard 1A5, из которых только около 30 были безвозвратно уничтожены.